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Bloomberg узнал о сокращении валютных депозитов в Сбербанке на $1,2 млрд
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Bloomberg узнал о сокращении валютных депозитов в Сбербанке на $1,2 млрд
Экономика, 13:27
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Bloomberg узнал о сокращении валютных депозитов в Сбербанке на $1,2 млрд
Сумма валютных депозитов в Сбербанке за август сократилась на ожиданиях санкций на $1,2 млрд. В самом банке утверждают, что ситуация находится под контролем
Фото: Владислав Шатило / РБК

В течение августа россияне забрали с валютных депозитов в Сбербанке $1,2 млрд, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG. Издание указывает, что с начала года объем средств на валютных счетах в Сбербанке сократился на 10%, что больше, чем в среднем по сектору.

Bloomberg объяснил отток средств опасениями населения, что против государственных банков будут введены новые санкции. Повлияли на ситуацию и слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.

В самом Сбербанке заверили, что динамически управляют балансом и поддерживают диверсифицированную структуру пассивов. «Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94–95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», — сообщили РБК в банке.

В начале августа заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов рассказывал, что не наблюдает каких-либо «необычных движений» клиентских средств. По его словам, клиенты банка конвертировали рубли в валюту в объеме до $20 млн в день. Помимо этого Сбербанк за первую неделю августа зафиксировал приток клиентских средств в размере более 40 млрд руб. в эквиваленте. «Все в рамках сезонности», — добавил Морозов.

В конце августа Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам впервые c 2014 года. Ставки по валютным вкладам остались на прежнем уровне.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Литова.
Теги: Сбербанк
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