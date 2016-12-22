В Сбербанке прокомментировали сокращение валютных депозитов на $1,2 млрд

Сбербанк надежно и эффективно управляет своим балансом, приток или отток средств на сумму в $1 млрд нужно рассматривать как следствие «управляемой эволюции баланса», говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Сбербанка. Ранее Reuters узнал, что валютные депозиты банка сократились на $1,2 млрд.

«В случае сокращения работающих активов в той или иной валюте или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определенного источника пассивов банк прибегает к оптимизации привлечения средств, ставя в приоритет фактор стоимости», — заявили в Сбербанке, подчеркнув, что общий баланс составляет около $94–95 млрд.

Об оттоке средств из валютных депозитов Сбербанка агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG. Так, по их данным, с начала года валютные счета в Сбербанке сократились на 10%. Отток средств агентство объяснило тем, что население опасается введения санкций в отношении государственных банков, а также слухами про возможную конвертацию валютных вкладов в рубли.