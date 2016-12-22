Горсовет досрочно прекратил полномочия арестованного мэра Оренбурга

Депутаты городского совета Оренбурга на внеочередном заседании досрочно прекратили полномочия главы города Евгения Арапова, арестованного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Отмечается, что исполняющим обязанности до избрания нового главы города назначен его первый заместитель Сергей Николаев.

Арапова задержали 14 августа. По данным следствия, он и его заместитель Геннадий Борисов получили от генерального директора коммерческой организации 600 тыс. руб. за покровительство предпринимателю в сфере строительства и продажи объектов недвижимости. Кроме того, в служебном кабинете Арапова изъяли 4,2 млн руб. 16 августа бывшего мэра арестовали на два месяца.

В октябре следователи выявили новый факт получения взятки Араповым. По данным следствия, в мае—июне он принял взятку в виде прав на однокомнатную квартиру стоимостью более 1,3 млн руб. от директора ООО «ПСК Вектор». В связи с этим Арапову предъявили новое обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ.