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Суд арестовал обвиняемого в получении взятки мэра Оренбурга
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Суд арестовал обвиняемого в получении взятки мэра Оренбурга
Общество, 17:26
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Суд арестовал обвиняемого в получении взятки мэра Оренбурга

Мэр Оренбурга Евгений Арапов, обвиняемый в получении взятки, арестован на два месяца. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете России.

Арапова задержали 14 августа. По версии следствия, он и его заместитель Геннадий Борисов, также арестованный по подозрению во взяточничестве, получили от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. руб. За эти деньги они должны были покровительствовать предпринимателю в сфере строительства и продажи недвижимости в Оренбурге. По данным СК, Арапов из этих денег получил 400 тыс. руб.

Кроме того, в служебном кабинете мэра было изъято 4,2 млн руб. Следствие выясняет происхождение этих средств. Ранее СК обнародовал видео задержания чиновника.

Арапов занимает пост мэра Оренбурга с ноября 2010 года, 30 октября 2015 года был переизбран.
Теги: Мэр , Оренбург , взятка , арест
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