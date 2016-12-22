СК заподозрил арестованного мэра Оренбурга в получении взятки квартирой

Следователи выявили новый факт получения взятки мэром Оренбурга Евгением Араповым. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в мае-июне 2018 года директор ООО «ПСК Вектор» дал взятку мэру в виде прав на однокомнатную квартиру в новостройке. Ее стоимость составляет более 1,3 млн руб. Арапов принял квартиру в обмен на покровительство и попустительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге.

В связи с этим Арапову предъявили новое обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере).

Мэра Оренбурга задержали 14 августа по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он и его заместитель Геннадий Борисов получили 600 тыс. руб. от директора коммерческой организации за покровительство в сфере недвижимости. Следователи провели обыск в кабинете мэра, откуда изъяли 4,2 млн руб. Впоследствии суд арестовал Арапова на два месяца.

В конце сентября источники сообщили РБК, что в ближайшие дни губернатор Оренбургской области Юрий Берг может подать в отставку. По мнению политолога Михаила Виноградова, среди причин для его отставки — арест мэра Евгения Арапова за взятку.