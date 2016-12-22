ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,00 64,96 EUR Нал. 76,02 74,91 USD Бирж. 65,46 +0,46 EUR Бирж. 75,39 +0,19 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6579,30 -34,70 IMOEX 2460,64 -0,47% RTSI 1184,06 -0,61% Brent 84,42 +0,32% DJIA 26670,42 +0,80% Nasdaq 8037,30 -0,11%
СК заподозрил арестованного мэра Оренбурга в получении взятки квартирой
Лента новостей
«С годами становишься грустнее»: чем запомнится Роман Карцев 13:04, Фотогалерея  «Умный город»: как выглядит цифровизация ЖКХ в действии 13:01, Партнерский материал Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике 12:57, Общество Питон, ботфорты, белый цвет: обувь, которую мы будем носить этой осенью 12:54, Стиль Песков назвал процесс дедолларизации сложным и долгим 12:51, Финансы Жванецкий назвал причину смерти Карцева 12:47, Общество Родственники обжаловали решение суда отпустить сестер Хачатурян из СИЗО 12:45, Общество Евросоюз исключил Палау из черного списка офшоров 12:25, Общество Овечкину и другим хоккеистам «Вашингтона» вручили чемпионские перстни НХЛ 12:19, Спорт Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 12:15, РБК и Mastercard Биржа ShapeShift опровергла информацию об отмывании денег 12:13, Крипто В посольстве США предложили России «соревнования» по числу выданных виз 12:09, Общество Беспорядки в Барселоне в годовщину независимости Каталонии 12:08, Фотогалерея  Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 12:08, РБК и Мираторг Британский журналист рассказал о поддержке Скрипалем Путина и Крыма 12:05, Политика Мэй ответила на сравнение Евросоюза с СССР 12:03, Политика Умер Роман Карцев 12:00, Общество СК заподозрил арестованного мэра Оренбурга в получении взятки квартирой 11:57, Общество Названа стоимость аренды самого дешевого коттеджа на Рублевке 11:50, Недвижимость Директор СВР назвал «дело Скрипалей» грубой провокацией 11:49, Политика Россию обвинили в подрыве контроля за черным рынком ядерных материалов 11:47, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 11:47, РБК и Lenovo Костин рассказал о поддержке Путиным предложений по дедолларизации 11:46, Финансы ЦБ заявил об отсутствии планов ограничивать покупки иностранных активов 11:39, Экономика Отстраненный мэр Махачкалы признал вину по делу о превышении полномочий 11:37, Политика Тереза Мэй заявила о планах задержаться на посту премьер-министра 11:31, Политика
СК заподозрил арестованного мэра Оренбурга в получении взятки квартирой
Общество, 11:57
0
СК заподозрил арестованного мэра Оренбурга в получении взятки квартирой

Следователи выявили новый факт получения взятки мэром Оренбурга Евгением Араповым. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в мае-июне 2018 года директор ООО «ПСК Вектор» дал взятку мэру в виде прав на однокомнатную квартиру в новостройке. Ее стоимость составляет более 1,3 млн руб. Арапов принял квартиру в обмен на покровительство и попустительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге.

Оренбург на очереди: кто станет новым главой региона
Политика

В связи с этим Арапову предъявили новое обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере).

Мэра Оренбурга задержали 14 августа по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он и его заместитель Геннадий Борисов получили 600 тыс. руб. от директора коммерческой организации за покровительство в сфере недвижимости. Следователи провели обыск в кабинете мэра, откуда изъяли 4,2 млн руб. Впоследствии суд арестовал Арапова на два месяца.

В конце сентября источники сообщили РБК, что в ближайшие дни губернатор Оренбургской области Юрий Берг может подать в отставку. По мнению политолога Михаила Виноградова, среди причин для его отставки — арест мэра Евгения Арапова за взятку.

Теги: Оренбург , Мэр , взятка
Главное
Умер Роман Карцев Общество
Материалы по теме
Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки Общество
Суд арестовал обвиняемого в получении взятки мэра Оренбурга Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter