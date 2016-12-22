По Крымскому мосту за неделю проехали 10 тыс. грузовиков

За первую неделю октября по Крымскому мосту в обе стороны проехали 10 тыс. грузовиков, что составляет почти 15% от общего транспортного потока. Об этом сообщается на сайте проекта «Крымский мост».

Наибольшее число грузовиков проехало по мосту 1 октября — более 2,2 тыс. машин, наименьшее число — 7 октября (менее 1 тыс. грузовиков). Отмечается, что в рабочие дни трафик грузового транспорта составлял от 1300 до 1500 автомобилей. Всего за первую неделю октября мостом воспользовались 69 тыс. автомобилей — более 9,8 тыс. машин в обе стороны ежедневно.

В начале октября правительство перенесло сроки сдачи работ по транспортной безопасности автоподхода к Крымскому мосту со стороны Керчи на 15 декабря. О задержке со сдачей работ по безопасности на мосту стало известно еще в апреле, второй раз срок был перенесен в августе.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было запущено 16 мая, движение грузовиков — 1 октября. Железнодорожная часть моста будет открыта в 2019 году.