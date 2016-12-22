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Минтранс рассказал о задержке сдачи работ по безопасности Крымского моста
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Минтранс рассказал о задержке сдачи работ по безопасности Крымского моста
Бизнес, 00:12
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Минтранс рассказал о задержке сдачи работ по безопасности Крымского моста
Работы по безопасности Крымского моста не успеют завершить в срок. В Минтрансе признали, что со стороны Керчи досматривать грузовики с 1 октября будут по временной схеме. Сроки сдачи работ по безопасности моста уже переносились
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» (структура Минтранса) не успевает в установленный срок — до 30 сентября — завершить работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах со стороны Керчи к Крымскому мосту. 

Как сообщил РБК представитель Минтранса, движение для грузового транспорта по Крымскому мосту откроется 1 октября. Он уточнил, что работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани идут по плану, а со стороны Керчи досмотр будет производиться по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса. Собеседник заверил, что работы будут полностью завершены до конца октября 2018 года.

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Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, уточняет, что из-за неготовности стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, досмотр будет временно осуществляться через мобильные комплексы.

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Сроки выполнения работ по обеспечению безопасности автоподходов к Крымскому мосту уже один раз переносились. В апреле правительство подписало соответствующее распоряжении, сдвинув сроки с 30 апреля на 30 сентября 2018 года. Позднее в мае, как писал РБК, в отставку ушел глава ведомственной охраны Минтранса Игорь Шерстников, отвечающей за транспортную безопасность Крымского моста и подходов к нему.

В начале 2017 года правительство назначило управление ведомственной охраны Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности строящегося Крымского моста подходов к нему. Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса, превысила 12 млрд руб. (в ценах 2017 года). Уже в декабре 2017 года, как писал РБК, на риски срыва сроков выполнения работ указывал глава Крыма Сергей Аксенов Дмитрию Козаку и занимавшему тогда пост министра транспорта Максиму Соколову.

16 мая было открыто движение легковых автомобилей по автодорожной части Крымского моста. 1 октября обещают запустить движение грузовиков.  

Открытие движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Авторы: Василий Маринин, Мария Бондаренко.
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