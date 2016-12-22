Минтранс рассказал о задержке сдачи работ по безопасности Крымского моста

Работы по безопасности Крымского моста не успеют завершить в срок. В Минтрансе признали, что со стороны Керчи досматривать грузовики с 1 октября будут по временной схеме. Сроки сдачи работ по безопасности моста уже переносились

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» (структура Минтранса) не успевает в установленный срок — до 30 сентября — завершить работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах со стороны Керчи к Крымскому мосту.

Как сообщил РБК представитель Минтранса, движение для грузового транспорта по Крымскому мосту откроется 1 октября. Он уточнил, что работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани идут по плану, а со стороны Керчи досмотр будет производиться по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса. Собеседник заверил, что работы будут полностью завершены до конца октября 2018 года.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, уточняет, что из-за неготовности стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, досмотр будет временно осуществляться через мобильные комплексы.

Сроки выполнения работ по обеспечению безопасности автоподходов к Крымскому мосту уже один раз переносились. В апреле правительство подписало соответствующее распоряжении, сдвинув сроки с 30 апреля на 30 сентября 2018 года. Позднее в мае, как писал РБК, в отставку ушел глава ведомственной охраны Минтранса Игорь Шерстников, отвечающей за транспортную безопасность Крымского моста и подходов к нему.

В начале 2017 года правительство назначило управление ведомственной охраны Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности строящегося Крымского моста подходов к нему. Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса, превысила 12 млрд руб. (в ценах 2017 года). Уже в декабре 2017 года, как писал РБК, на риски срыва сроков выполнения работ указывал глава Крыма Сергей Аксенов Дмитрию Козаку и занимавшему тогда пост министра транспорта Максиму Соколову.

16 мая было открыто движение легковых автомобилей по автодорожной части Крымского моста. 1 октября обещают запустить движение грузовиков.