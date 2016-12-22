В 2019 году в Крым будут ходить поезда из 11 городов России

После запуска в 2019 году железнодорожной части Крымского моста на полуостров будут ходить пассажирские поезда из 11 городов России. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин.
Он уточнил, что, согласно прогнозам, в первый год эксплуатации по мосту в обе стороны проедут 6 млн человек.
По словам Гладилина, согласован график движения десяти пар пассажирских поездов. Они будут соединять полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Екатеринбургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Воркутой, Архангельском, Челябинском, Пермью и Новосибирском.
Он добавил, что согласовано расписание по 17 направлениям движения этих поездов, но не все они будут ежедневными. Пока в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение.
Движение легковых автомобилей по автодорожной части Крымского моста было открыто 16 мая. Движение грузовиков должно быть запущено 1 октября.
12 августа на Крымском мосту был зафиксирован пик интенсивности движения: за сутки по нему проехали более 33 тыс. автомобилей. Мост рассчитан на поток в 40 тыс. автомобилей в сутки.