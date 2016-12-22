Курс доллара превысил 67 руб.

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов превысил 67 руб., курс евро — 77 руб. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По информации на 10:20 мск, курс доллара составил 67,06 руб., курс евро — 77,13 руб.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце прошлой недели объяснил текущую волатильность рубля обострением обстановки на мировых рынках. Однако это явление носит краткосрочный характер, подчеркнув, что долгосрочные прогнозы министерства остаются в силе.

Минэкономразвития 1 октября представило прогноз социально-экономического развития России до 2024 года, в котором курс доллара должен вернуться к отметке 64–65 руб. в октябре—декабре 2018 года. В министерстве отметили благоприятные фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к другим валютам: сальдо текущего счета, экономический рост и устойчивые показатели госфинансов.