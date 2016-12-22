Эрдоган заявил об отказе Турции от кредитов МВФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не будет искать поддержки у Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он сказал, выступая перед членами Партии справедливости и развития, передает Reuters.

По его словам, Турция «закрыла тему МВФ и не откроет ее снова». Турецкий лидер отметил, что перед страной не стоят серьезные экономические проблемы. «Даже вопрос не стоит, чтобы пути Турции и МВФ пересекались. Эта тема закрыта навсегда», — сказал Эрдоган. Его слова цитирует Rudaw.

В 2002 году, когда Партия справедливости и развития пришла к власти, долг Анкары перед Международным валютным фондом составлял $23,5 млрд. В 2010 году турецкие власти прекратили вести переговоры о привлечении кредитов МВФ. В 2013 году Турция погасила кредит перед этой международной финансовой организацией.

В 2018 году Турция столкнулась с повышением инфляции и валютным кризисом. Так, турецкая лира с начала года по отношению к американскому доллару потеряла более 40%. В августе, после роста в два раза американских пошлин на сталь и алюминий из Турции, лира упала к доллару до исторического минимума, а именно 6,9 за американскую валюту.

В сентябре Центробанк Турции поднял в третий раз базовую кредитную ставку — с 17,75 до 24%. До этого решения турецкий лидер потребовал понижения ставки и назвал ее слишком высокой. Кроме того, Эрдоган обвинил Банк Турции в ошибочных действиях, которые привели к высокой инфляции.