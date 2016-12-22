Глава датского комитета по обороне призвал к кибератаке на Россию

Новоизбранный глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер заявил, что необходимо провести кибератаки на Россию. Об этом он рассказал в интервью Danmarks Radio.
«Я не предлагаю конкретную атаку, я оставляю это нашим спецслужбам, но как лицо, принимающее решение, я говорю, что мы должны быть наступательными, мы должны их взломать», — сказал он.
Насер добавил, что к атакам нужно подходить с умом, поэтому оставил разработку метолов квалифицированным специалистам. Он отметил, что, помимо России, угрозы для Дании также исходит от хакеров Ирана, Северной Кореи и Китая. Он заявил, что существуют много организаций, которые имеют тесные связи с правительствами и пытаются подорвать «институты и демократию», а также «совершают преступления против бизнеса».
The Sunday Times узнала, что военные Великобритании провели подготовку к проведению массивной кибератаки против России. По данным издания, они направлены на отключение электричества в Москве на случай, если Россия решит напасть на одну из стран НАТО.
Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что в апреле из страны выслали четырех россиян, подозреваемых в попытке кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По данным министерства, к атаке причастны Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, которые работали на Главное разведывательное управление (ГРУ). Власти Нидерландов отмечали, что у них были дипломатические паспорта.
Национальный центр кибербезопасности Великобритании также обвинил российскую военную разведку в совершении кибератак. В частности, на Международное антидопинговое агенстсво, Национальный комитет Демпартии США и транспортные системы на Украине. Центр заявил, что разведка России причастна к хакерским группам Fancy Bear, «КиберБеркут» и другим.