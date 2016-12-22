В Минобороны рассказали о сократившемся вдвое количестве уклонистов

Количество уклоняющихся от военной службы россиян снизилось вдвое за последние два года. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал начальник Главного организационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«За последние два года, если брать с 2016 года, у нас вдвое уменьшилось количество граждан, которые уклоняются от военной службы. И на сегодняшний день их 1600 человек», — сказал он.

Бурдинский отметил, что за два года изменилось отношение молодых людей и их родителей к Вооруженным силам. Он добавил, что, по данным исследований, 80% россиян уверены в ВС России и в их способности защитить страну. По его словам, 80% опрошенных заявляют, что необходимо служить в армии.

В конце сентября президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря на военную службу призовут 132,5 тыс. человек. По итогам весеннего призыва в ВС России направили 128 тыс. человек, из которых 15% имеют высшее образование.

В начале июня «Известия» узнали о планах Минобороны изменить правила призыва. В частности, министерство планирует скорректировать официальный момент начала отсчета срока службы, поделив новобранцев на две категории. По данным издания, части призывников хотят дать право проходить медкомиссию повторно.