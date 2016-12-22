Армию в ходе осеннего призыва пополнят 132,5 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому с 1 октября по 31 декабря на военную службу призовут 132,5 тыс. человек. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».

Помимо этого, указ увольняет с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек. В 2017 году в ходе осеннего призыва отправились на службу 134 тыс. человек.

Весной 2018 года по итогам призыва в Вооруженные силы были направлены 128 тыс. человек. В Минобороны рассказали, что 15% призывников имеют высшее образование. Количество научных рот было увеличено с 12 до 16, более 330 призывников из 48 регионов были направлены в эти роты, а 70 — в научно-производственные.