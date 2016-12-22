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Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем главе организации
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Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем главе организации
Политика, 18:10
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Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем главе организации

Интерпол направил властям Китая официальный запрос с просьбой рассказать о статусе президента организации Мэна Хунвэя, об исчезновении которого ранее писало агентство Reuters. Об этом сообщается на странице Интерпола в Twitter.

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил у властей Китая разъяснения о статусе президента Интерпола Мэна Хунвэя», — заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток, чьи слова приводятся в заявлении.

Он подчеркнул, что генеральный секретариат ждет от Пекина ответа в связи с беспокойством о состоянии президента Интерпола.

СМИ объяснили «пропажу» главы Интерпола в Китае его допросом
Политика

О том, что Хунвэй пропал в Китае в пятницу, 5 октября, сообщило агентство Reuters. По его данным, глава Интерпола в конце сентября отправился в Китай, чтобы провести там отпуск, но не вернулся. Его жена подала в полицию Франции заявление о его исчезновении.

Источник газеты South China Morning Post рассказал, что китайские правоохранители задержали главу Интерпола сразу после того, как его самолет приземлился в Китае.

Хунвэя избрали президентом Интерпола в ноябре 2016 года. Он также является заместителем министра общественной безопасности КНР. В разные годы он работал директором отдела патрульной полиции, главой департамента управления дорожным движением, заместителем председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, главой Национального контртеррористического управления и генеральным директором береговой охраны Китая.

Теги: Интерпол , Китай
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