ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,35 65,98 EUR Нал. 77,60 76,12 USD Бирж. 66,60 -0,42 EUR Бирж. 76,71 -0,44 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6588,80 +6,90 IMOEX 2450,90 -0,57% RTSI 1159,33 -0,12% Brent 84,71 -1,01% DJIA 26447,05 -0,64% Nasdaq 7785,91 -1,17%
Гуцериев назвал «комфортную» цену на нефть
Лента новостей
Гуцериев назвал «комфортную» цену на нефть 19:57, Экономика В СК опровергли расстрел пилота при крушении вертолета с замгенпрокурора 19:39, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 19:27, РБК и FW Raiffeisen В Институте законодательства при правительстве России произошел пожар 19:01, Общество CМИ узнали про остановку поддержки Google Chrome на старой версии Android 18:50, Технологии и медиа СМИ узнали об обвинениях Роналду в адрес президента «Реала» 18:44, Спорт Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем главе организации 18:10, Политика Экс-глава фонда Доктора Лизы прокомментировала уголовное дело СК 18:07, Общество Сергей Семенов — РБК: «Энергоэффективность даёт 100% окупаемости» 17:57, РБК и Schneider Electric В Госдуме не исключили преследования «воскресшего» перебежчика Потеева 17:38, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17:35, РБК и Мираторг Бэнкси прокомментировал самоуничтожение его картины после продажи 17:05, Общество Песков рассказал о планах Путина на день рождения 17:01, Политика Глава Еврокомиссии предложил не ссориться с Россией 16:39, Политика Во Франции похоронили Шарля Азнавура 16:33, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 16:19, РБК и Philips Власти Индонезии оценили число оставшихся под завалами в 152 тыс. 16:06, Общество Матвиенко рассказала о планах Путина посетить Южную Корею 15:32, Политика Нарышкин выразил надежду на восстановление российско-британских отношений 15:14, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 14:56, РБК и Canon Фигуристка Загитова обновила мировой рекорд на соревнованиях в Японии 14:38, Спорт Дешевле не бывает: тест-драйв Lada Granta 14:30, Авто В Солсбери состоится концерт «Из России с любовью» 14:22, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:38, РБК и Сбербанк Шум, ярость, шопинг: жизнь и привычки Конора Макгрегора 13:28, Стиль Хэмилтон в 80-й раз в карьере выиграл квалификацию к этапу «Формулы-1» 12:54, Спорт СК задержал подозреваемого по делу о ДТП под Тверью с 13 погибшими 12:52, Общество Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за $1,4 млн на Sotheby's 12:51, Общество
Гуцериев назвал «комфортную» цену на нефть
Экономика, 19:57
0
Гуцериев назвал «комфортную» цену на нефть

Для «Русснефти» комфортная цена за один баррель нефти была бы в $60–70, сказал журналистам совладелец компании Михаил Гуцериев, передает ТАСС.

«Кто может знать, какая будет цена. Но надеемся, что хотя бы 60–70 [долларов за 1 баррель]. Сейчас 85, слава Богу», — заявил Гуцериев.

Он напомнил, что цена на нефть уже опускалась до $40 за 1 баррель, и подчеркнул, что в «Русснефти» адаптируются «к каждой ситуации». Гуцериев также рассказал, что добыча нефти на активах группы «Самфар», в число которых входят «Русснефть», «Нефтиса» и «Фортеинвест», должна достигнуть 19 млн т.

Новак заявил о возможности повышения цены на нефть до $100 за баррель
Экономика

1 октября цена нефти марки Brent на Лондонской бирже впервые с 2014 года преодолела отметку $85 за баррель, а уже 3 октября превысила $86 за баррель. По словам аналитиков, рост цен может быть вызван ожиданием сокращения экспорта нефти Ираном в ноябре из-за санкций США.

На фоне этого трейдеры в США и Европе начали делать ставки на то, что стоимость нефти в ближайшие месяцы может подняться до $100 за баррель. Возможность такого роста цен не исключил и глава Минэнерго России Александр Новак. «Такие риски, что нефть может подняться до $100, сегодня существуют. Я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенности», — заявил он в интервью Business FM.

При этом, по его словам, подобное повышение цен на нефть могло бы «не очень хорошо» повлиять как на потребителей, так и на экономику в целом, из-за риска падения стоимости в дальнейшем.



 

Теги: Михаил Гуцериев , цены на нефть
Главное
Песков рассказал о планах Путина на день рождения Политика
Материалы по теме
Новак заявил о возможности повышения цены на нефть до $100 за баррель Экономика
Нефть Brent поднялась выше $86 за баррель Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter