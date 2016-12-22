Гуцериев назвал «комфортную» цену на нефть

Для «Русснефти» комфортная цена за один баррель нефти была бы в $60–70, сказал журналистам совладелец компании Михаил Гуцериев, передает ТАСС.

«Кто может знать, какая будет цена. Но надеемся, что хотя бы 60–70 [долларов за 1 баррель]. Сейчас 85, слава Богу», — заявил Гуцериев.

Он напомнил, что цена на нефть уже опускалась до $40 за 1 баррель, и подчеркнул, что в «Русснефти» адаптируются «к каждой ситуации». Гуцериев также рассказал, что добыча нефти на активах группы «Самфар», в число которых входят «Русснефть», «Нефтиса» и «Фортеинвест», должна достигнуть 19 млн т.

1 октября цена нефти марки Brent на Лондонской бирже впервые с 2014 года преодолела отметку $85 за баррель, а уже 3 октября превысила $86 за баррель. По словам аналитиков, рост цен может быть вызван ожиданием сокращения экспорта нефти Ираном в ноябре из-за санкций США.

На фоне этого трейдеры в США и Европе начали делать ставки на то, что стоимость нефти в ближайшие месяцы может подняться до $100 за баррель. Возможность такого роста цен не исключил и глава Минэнерго России Александр Новак. «Такие риски, что нефть может подняться до $100, сегодня существуют. Я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенности», — заявил он в интервью Business FM.

При этом, по его словам, подобное повышение цен на нефть могло бы «не очень хорошо» повлиять как на потребителей, так и на экономику в целом, из-за риска падения стоимости в дальнейшем.





