В СК опровергли расстрел пилота при крушении вертолета с замгенпрокурора

Версия о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб заместитель генерального прокурора Саак Карапетян, был убит до падения воздушного судна из огнестрельного оружия,​ не соответствует действительности, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Эта информация не соответствует действительности. Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», — сказала она.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила, что пилот вертолета, на котором летел замгенпрокурора, «вероятно», был застрелен двумя выстрелами в спину.

Вертолет AS-350 разбился в Костромской области 3 октября. На следующий день источники РБК, ТАСС и «Интерфакса» рассказали, что Карапетян погиб в результате крушения воздушного судна. Позже это подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Жертвами крушения вертолета стали четыре человека.