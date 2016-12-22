В СК опровергли расстрел пилота при крушении вертолета с замгенпрокурора

Версия о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб заместитель генерального прокурора Саак Карапетян, был убит до падения воздушного судна из огнестрельного оружия, не соответствует действительности, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает ТАСС.
«Эта информация не соответствует действительности. Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», — сказала она.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила, что пилот вертолета, на котором летел замгенпрокурора, «вероятно», был застрелен двумя выстрелами в спину.
Вертолет AS-350 разбился в Костромской области 3 октября. На следующий день источники РБК, ТАСС и «Интерфакса» рассказали, что Карапетян погиб в результате крушения воздушного судна. Позже это подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Жертвами крушения вертолета стали четыре человека.