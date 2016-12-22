В Костромской области нашли четвертого погибшего при крушении вертолета

На борту вертолета AS-350, потерпевшего крушение в Костромской области, находились четыре человека. Останки последнего погибшего были найдены в ходе работ на месте ЧП, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба.

«В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров», — отметил он.

Ранее сообщалось о трех погибших. По словам старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Марии Добрыниной, тела пассажиров сильно обгорели, что затруднило процесс установления личностей.

Одним из погибших был заместитель генпрокурора России, государственный советник юстиции первого класса Саак Карапетян. По данным источника ТАСС, на момент крушения он находился в отпуске. По данным «Фонтанки», Карапетян направился в Костромскую область на охоту.

Частный вертолет AS-350 упал в среду, 3 октября, недалеко от деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области.