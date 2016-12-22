В Костромской области упал вертолет

В районе деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области упал вертолет, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Поступила информация от жителей населенного пункта Вонышево о падении вертолета, в настоящее время на место предполагаемого происшествия выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области, но от места расположения гарнизона до Вонышево 40 км по лесу и бездорожью, спасатели в пути», — сообщил собеседник РБК.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерской службу (ЕДДС), вертолет летел предположительно из Вологодской или Архангельской областей и долгое время искал место для посадки, а затем упал в паре километров от нежилой деревни Вонышево. Модель вертолета не уточняется. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидца, летательный аппарат, потерпевший крушение, мог вместить не больше двух-трех человек.

1 октября при падении вертолета Robinson рядом с городом Бодайбо в Иркутской области погибли два человека. Вертолет зацепился за провода ЛЭП и упал в реку Витим. Аппарат принадлежал золотодобывающей артели «Витим».