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В Госдуме не исключили преследования «воскресшего» перебежчика Потеева
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В Госдуме не исключили преследования «воскресшего» перебежчика Потеева
Политика, 17:38
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В Госдуме не исключили преследования «воскресшего» перебежчика Потеева

Российские правоохранительные органы должны преследовать и добиться экстрадиции в Россию Александра Потеева, бывшего сотрудника СВР, которого обвиняют в выдаче США информации о сотрудниках спецслужб, считает депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что, если было решение суда, которое установило, что он предатель, российская правоохранительная система обязана его преследовать, добиться экстрадиции в Россию, с тем чтобы он отбывал наказание здесь, или должна определиться степень его вины», — заявил Луговой.

Депутат отметил, что если Потеев действительно является перебежчиком, то его действия могут расцениваться как «измена» и «шпионаж». Луговой также заявил, что новости о «воскрешении» Потеева «всплывают в СМИ» из-за того, что всем «хочется вот этот «скрипалевский» накал поддерживать на соответствующем уровне».

СМИ назвали выдавшего Чапман и других агентов разведчика Потеева живым
Политика

Ранее сообщалось, что Потеев уехал из России после того, как в США разоблачили десять российских разведчиков, в том числе Анну Чапман. По версии следствия, информацию о них передал Вашингтону именно он. Позже россиян обменяли на ученого Игоря Сутягина, а также трех экс-сотрудников спецслужб — Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко.

В 2011 году в России Потеева заочно приговорили к 25 годам лишения свободы. В 2016-ом агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило, что, «по некоторым данным», россиянин умер в США.

В октябре издание Buzzfeed и журналист Би-би-си Марк Урбан рассказали, что Потеев жив. При этом Урбан предположил, что информация о его смерти могла быть распространена спецслужбами с целью выяснить местонахождение россиянина.

Теги: Александр Потеев
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