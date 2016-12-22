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СМИ назвали выдавшего Чапман и других агентов разведчика Потеева живым
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СМИ назвали выдавшего Чапман и других агентов разведчика Потеева живым
Политика, 21:47
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СМИ назвали выдавшего Чапман и других агентов разведчика Потеева живым
По информации Би-би-си и BuzzFeed, бывший полковник СВР Александр Потеев, выдавший Анну Чапман и других российских агентов, жив. Сообщения о его смерти появились два года назад
Штаб-квартира СВР России (Фото: svr.gov.ru)

Экс-полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев жив, несмотря на сообщения о его смерти, которые появились в 2016 году. Об этом журналист Би-би-си Марк Урбан, специализирующийся на теме спецслужб, написал в своей книге «Файлы Скрипаля», посвященной другому экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. О том, что Потеев на самом деле жив, пишет и BuzzFeed.

По информации Урбана, в США предполагают, что сообщение о смерти Потеева было распространено в надежде выявить его местонахождение, российская разведка таким образом хотела проследить каналы общения друзей и семьи Потеева.

Александр Потеев руководил американским отделом Управления «С» (нелегальная разведка) СВР. Как установило следствие, в 2010 году он передал США сведения о сети российских разведчиков-нелегалов. Были дискредитированы всего десять человек, в том числе Анна Чапман и генерал-майор СВР, Герой Союза Михаил Васенков. Российских разведчиков задержали и обменяли на ученого Игоря Сутягина и троих бывших сотрудников спецслужб — Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля.

Потеев после разоблачения российских агентов в США уехал из России. В 2011 году он был заочно осужден на 25 лет. В 2016 году «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщил, что Потеев, «по некоторым данным», умер в США.

BuzzFeed опубликовал свой материал после Би-би-си. Американское издание объясняет, что узнало о том, что Потеев жив, еще в 2017 году и запросило комментарий у ЦРУ. В спецслужбе тогда якобы попросили не разглашать информацию о том, что Потеев жив, так как тогда возрастет угроза его жизни.

В прошлом месяце New York Times сообщила, что в 2014 году в США приезжал предполагаемый киллер, который смог добраться до дома одного из самых важных информаторов ЦРУ, россиянина, который секретно жил во Флориде. Кроме того, он посетил еще один город, где живут родственники этого информатора ЦРУ. По информации Би-би-си, в материале NYT речь шла именно о Потееве.

После этой истории Потеев переехал, и долгое время о нем не было никаких сведений, а затем «Интерфакс» сообщил о его смерти. Тем не менее, как утверждает BuzzFeed, после сообщения о смерти Потеева он зарегистрировался как избиратель, а потом получил лицензию на рыбную ловлю. В этих публично доступных документах он зарегистрирован под своим именем, разве что второе имя указано как Ник (отчество Потеева — Николаевич). В документах Потеев также указал дату рождения — 7 марта 1952 года. Именно в этот день и родился бывший полковник, писала в 2011 году «Новая газета». Кроме того, публично доступны адрес и телефон Потеева.

Впрочем, как выяснил BuzzFeed, дом по адресу, где зарегистрирован Потеев, принадлежит его родственникам, которые не согласились отвечать на вопросы журналистов.

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Автор: Павел Казарновский.
Теги: Александр Потеев , Анна Чапман
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