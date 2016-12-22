Матвиенко рассказала о планах Путина посетить Южную Корею

Визит президента России Владимира Путина в Южную Корею запланирован на 2019 год, рассказала журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит», — сообщила Матвиенко по итогам своей поездки в Сеул.

По словам Матвиенко, график президента России на текущий год «перенасыщен». Она добавила, что сроки визита Путина в Южную Корею еще не согласованы.

Кроме того, спикер Совфеда напомнила, что в 2018-м Россию должен посетить глава КНДР Ким Чен Ын. О том, что визит северокорейского лидера может состояться до конца нынешнего года, Матвиенко рассказала 10 сентября. «Он намерен откликнуться на приглашение президента и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом», — заявила она.



