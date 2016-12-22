Матвиенко заявила о готовности Ким Чен Ына приехать в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность посетить Россию с официальным визитом, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с главой КНДР, передает «РИА Новости».

«Он сказал, что он подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ и свое желание. Он сказал, что не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита», — сказала она.

По ее словам, глава КНДР заявил, что считает крайне важным провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним перспективы сотрудничества двух стран и международную повестку.

При этом их переговоры не удастся провести на Восточном экономическом форуме, который ранее называли одной из возможных площадок для этого, передает «Интерфакс». Матвиенко отметила, что это невозможно из-за плотного графика главы КНДР. «Но представительная делегация КНДР в количестве семи человек во главе с министром внешнеэкономических связей обязательно примет участие в Восточном экономическом форуме», — добавила она.

Свои переговоры с Ким Чен Ыном спикер Совфеда назвала дружелюбными, их встреча продлилась около часа, хотя изначально планировалось, что политики будут беседовать 30 минут, отмечает ТАСС. Во время своего визита в Пхеньян Матвиенко передала главе КНДР послание от Путина.

О том, что президент России поручил спикеру Совета Федерации передать письмо лидеру Северной Кореи, стало известно накануне, 7 сентября. Матвиенко не уточнила, о чем именно говорится в сообщении Путина.

В последний раз президент России обменивался телеграммами с главой КНДР в середине августа — они поздравили друг друга с 73-летием освобождения Корейского полуострова. В мае с Ким Чен Ыном встретился глава МИД России Сергей Лавров, который пригласил лидера Северной Кореи посетить Россию.