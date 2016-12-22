Матвиенко допустила визит Ким Чен Ына в Россию до конца года

Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Владимиром Путиным в России может состояться до конца, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «РИА Новости».

По ее словам, точная дата приезда Ким Чен Ына по приглашению Путина будет названа в зависимости от графика российского президента «Он намерен откликнуться на приглашение президента и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом», — сказала Матвиенко.

Возможный приезд Ким Чен Ына в Россию обсуждается по меньшей мере с конца весны 2018 года. В конце мая во время визита в Северную Корею министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил лидера КНДР приехать в Россию, дипломатические источники называли вероятным местом Владивосток во время Восточного экономического форума.

Тогда же стало известно, что на полях ВЭФ с Ким Чен Ыном может встретиться премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В начале июня в СМИ распространилась информация, что во время Восточного экономического форума Ким Чен Ын может встретиться с президентом Владимиром Путиным. Эту информацию тогда подтвердил и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, а затем и Кремль.