Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 1,6 тыс. человек

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси достигло 1,6 тыс. человек. Об этом заявил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны Виранто, пишет местный порта Detiknews. Ранее сообщалось о 1,2 тыс. погибших.



По его словам, 563 человека числятся пропавшими без вести. Министр отметил, что все найденные погибшие были похоронены. Он также призвал не хранить тела жертв и немедленно хоронить их. Также Виранто добавил, что были организованы общие могилы, но по просьбе семей многие погибшие не были захоронены там.

Министр сообщил, что поисковая операция все еще продолжается. Однако, был установлен срок ее проведения. По его истечению, некоторые районы будут признаны местом массового захоронения, пояснил он.

Землетрясения на острове Сулавеси произошло после удара цунами 28 октября. Его магнитуда составила 7,5. После подземных толчков последовало 170 афтершоков. В результате удара стихии были разрушены тысячи домов, больниц, отелей, торговых центров и других зданий. В посольство России в Индонезии заявили, что среди погибших россиян нет. В российской дипломатический миссии пояснили, что остров Сулавеси не является туристическим районом.