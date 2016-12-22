Россияне не пострадали при землетрясении в Индонезии

В числе погибших при землетрясении с цунами на индонезийском острове Сулавеси россиян нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.
«Пострадавших нет, и обращений от российских граждан в посольство также не поступало», — сказал дипломат.
Он объяснил, что остров Сулавеси не является туристическим районом. К тому же российские дипломаты запросили информацию о погибших у Национальной службы по поиску и спасению.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 29 сентября выразили соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо и родственникам погибших.
Агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) передало, что три француза, один южнокореец и малайзиец считаются пропавшими без вести при землетрясении и цунами в индонезийском городе Палу.
Ранее стало известно, что число жертв стихийного бедствия в Индонезии достигло 832 человек.