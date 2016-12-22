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Россияне не пострадали при землетрясении в Индонезии
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Россияне не пострадали при землетрясении в Индонезии
Общество, 13:17
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Россияне не пострадали при землетрясении в Индонезии

В числе погибших при землетрясении с цунами на индонезийском острове Сулавеси россиян нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

«Пострадавших нет, и обращений от российских граждан в посольство также не поступало», — сказал дипломат.

Он объяснил, что остров Сулавеси не является туристическим районом. К тому же российские дипломаты запросили информацию о погибших у Национальной службы по поиску и спасению.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 29 сентября выразили соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо и родственникам погибших.

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек
Общество

Агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) передало, что три француза, один южнокореец и малайзиец считаются пропавшими без вести при землетрясении и цунами в индонезийском городе Палу.

Ранее стало известно, что число жертв стихийного бедствия в Индонезии достигло 832 человек​.
 

Теги: россияне , пострадавшие , землетрясение , Индонезия
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