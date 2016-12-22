Лукашенко обсудил с Путиным запрет продажи алкоголя по ночам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждал ​запрет на продажу спиртного ночью. Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, Путин был удивлен количеством белорусского алкоголя, продающегося в России. «Потому что в Белоруссии нет паленой. А почему нет? Потому что я когда-то ввел монополию на производство и реализацию спиртного, и мы получили эффект», — объяснил белорусский президент.

Отмену запрета ночной продажи алкоголя в Белоруссии Лукашенко объяснил тем, что в советское время антиалкогольная компания провалилась.

«Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Наверное, чтобы угодить милиции и так далее. Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве», — прокомментировал Лукашенко введенный на сутки запрет продажи спиртного ночью.

В рамках эксперимента, анонсированного летом, с 1 октября в Минске и нескольких районах Белоруссии была ограничена продажа любого спиртного с 23 до 7 часов. Эксперимент должен был продлиться до 1 октября 2019 года.

Однако уже 2 октября Лукашенко потребовал отменить запрет. В администрации главы государства сочли, что эти меры будут способствовать росту теневого рынка и криминала.