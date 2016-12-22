Власти Белоруссии ограничат продажу алкоголя в некоторых районах

В Белоруссии в отдельных регионах проведут эксперимент по ограничению продажи алкоголя. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича.

«Принято решение о том, чтобы провести на определенных территориях Республики Беларусь эксперимент — на определенные районы распространить ограничение», — сказал он. По его словам, после эксперимента будут сделаны выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на его потребление и криминогенную обстановку. При этом Карпович пока не назвал регионы, где будет проводиться эксперимент.

В 2016 году Белоруссия, по данным Всемирной организации здравоохранения, заняла второе место по потреблению алкоголя. В 2017 году страна переместилась на 27-ю строчку рейтинга.