Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве из-за пьянства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки, одной из причин которых является пьянство среди высшего руководящего состава. Об этом сообщает агентство «БелТА».



«Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно [в отставку], за воротник закладывали прилично», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что не контролирует министров, но призвал их знать меру при употреблении спиртного.

«Пьяница — это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться», — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что продолжит следить за ситуацией после обновления правительства, и пообещал вернуться к некоторым должностным лицам. «Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант — пьянство — он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее 31 августа Лукашенко назначил Виктора Каранкевича министром энергетики, а Максима Ермоловича министром финансов. В середине августа президент Белоруссии объявил о назначении нового премьер-министра: им стал глава Банка развития Сергей Румас, который сменил Андрея Кобякова, занимавшего этот пост с декабря 2014 года.