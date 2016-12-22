ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,91 64,89 EUR Нал. 75,99 74,90 USD Бирж. 65,30 +0,30 EUR Бирж. 75,33 +0,13 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6567,90 -24,10 IMOEX 2456,35 -0,64% RTSI 1185,17 -0,51% Brent 84,81 +0,78% DJIA 26670,42 +0,80% Nasdaq 8037,30 -0,11%
Лукашенко потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя
Лента новостей
Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 16:26, РБК и Элитная недвижимость В Россию экстрадировали из Португалии обвиняемого в разбое 16:20, Общество Адвокат Сенцова заявил об ухудшении состояния режиссера 16:18, Общество Лукашенко потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя 16:08, Политика Генпрокуратура направила в суд дело Серебренникова 16:08, Общество «Передайте трубку Швондеру»: знаменитые роли Романа Карцева 15:59, Общество  Избирком назвал дату выборов губернатора Курганской области 15:57, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:49, РБК и Билайн Куда не стоит вкладывать деньги: убытки немецких ICO достигают 90% 15:46, Крипто Как санкции влияют на инвестиции в недвижимость России 15:38, Недвижимость  В Балтийском море загорелся паром с 335 людьми на борту 15:35, Общество Новая BMW 3: все о главной премьере Парижского автосалона 15:27, Авто Степашин рассказал о личном аспекте конфликта Ельцина и Хасбулатова 15:27, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 15:25, РБК и Mastercard Генсек НАТО назвал условие вступления Македонии в альянс 15:18, Политика Кожемяко ответил на отставку мэра Владивостока словами «так не делается» 15:13, Политика Козак рассказал о влиянии реформы энерготарифов на сумму платежей за ЖКХ 15:13, Экономика Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 14:59, РБК и FW Raiffeisen Врачи назвали причину смерти Шарля Азнавура 14:58, Общество Правительство предупредили о риске роста энерготарифов выше инфляции 14:54, Бизнес Вучич пожаловался Путину на провокации в адрес Сербии 14:53, Политика «Яндекс» выкупил «Едадил»: как сделка повлияет на акции 14:51, Quote Хоккейный тренер Владимир Крикунов возглавил московское «Динамо» 14:49, Спорт Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище 14:46, Общество ОСК спроектировала круизные суда для Арктики 14:41, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 14:40, РБК и Мираторг Генпрокуратура выступила за отмену уголовной статьи за шпионскую технику 14:36, Общество Опрошенные ОНФ врачи рассказали о нехватке льготных лекарств 14:30, Общество
Лукашенко потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя
Политика, 16:08
0
Лукашенко потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя
Эксперимент, в рамках которого в Минске и ряде районов страны запретили продажу спиртного по ночам, продлился всего сутки. В администрации президента сочли, что такие меры приведут к росту теневого рынка и криминальной сферы
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Белоруссии решил отменить ограничения на продажу алкоголя в торговой сети в ночное время. Такой эксперимент 1 октября начался в Минске и некоторых районах Белоруссии.

Александр Лукашенко ознакомился с деталями ограничения и распорядился отменить «эти непродуманные решения», заявили агентству «БелТа» в администрации президента.

Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя нетрезвым людям
Общество

По данным агентства, глава государства считает, что для борьбы с алкоголизмом не нужны «однобокие запреты», которые приведут к росту теневого рынка и криминальной сферы. Среди возможных последствий таких запретов в администрации президента назвали продажу алкоголя «из-под полы теми же таксистами», рост употребления жидкостей, содержащих спирт, и дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В администрации Лукашенко указали, что решать проблему пьянства нужно комплексно и с «упором на меры профилактического и воспитательного характера».

В рамках эксперимента с 1 октября в Минске была ограничена продажа спиртного, в том числе пива и слабоалкогольных напитков, в ночное время — с 23 до 7 часов. Аналогичный пилотный проект стартовал в нескольких районах республики. Эксперимент должен был продлиться до 1 октября 2019 года.

Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве из-за пьянства
Политика

МВД Белоруссии не раз предлагало ограничить продажу алкоголя, отмечая связь употребления спиртного с совершением преступлением. Ведомство разрабатывало законодательные нормы, которые установили бы единое время продажи таких продукции — с 9 до 23 часов.

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения поместила Белоруссию на 27-ю строчку рейтинга самых пьющих стран. В 2016 году страна была на втором месте в списке.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Белоруссия , продажа алкоголя , Александр Лукашенко
Главное
Липецкий губернатор Олег Королев ушел в отставку Политика
Материалы по теме
Марадона обратился к Лукашенко словами «спасибо, что дали мне работу» Общество
Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве из-за пьянства Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter