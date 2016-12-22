Лукашенко потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя

Эксперимент, в рамках которого в Минске и ряде районов страны запретили продажу спиртного по ночам, продлился всего сутки. В администрации президента сочли, что такие меры приведут к росту теневого рынка и криминальной сферы

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Белоруссии решил отменить ограничения на продажу алкоголя в торговой сети в ночное время. Такой эксперимент 1 октября начался в Минске и некоторых районах Белоруссии.

Александр Лукашенко ознакомился с деталями ограничения и распорядился отменить «эти непродуманные решения», заявили агентству «БелТа» в администрации президента.

По данным агентства, глава государства считает, что для борьбы с алкоголизмом не нужны «однобокие запреты», которые приведут к росту теневого рынка и криминальной сферы. Среди возможных последствий таких запретов в администрации президента назвали продажу алкоголя «из-под полы теми же таксистами», рост употребления жидкостей, содержащих спирт, и дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В администрации Лукашенко указали, что решать проблему пьянства нужно комплексно и с «упором на меры профилактического и воспитательного характера».

В рамках эксперимента с 1 октября в Минске была ограничена продажа спиртного, в том числе пива и слабоалкогольных напитков, в ночное время — с 23 до 7 часов. Аналогичный пилотный проект стартовал в нескольких районах республики. Эксперимент должен был продлиться до 1 октября 2019 года.

МВД Белоруссии не раз предлагало ограничить продажу алкоголя, отмечая связь употребления спиртного с совершением преступлением. Ведомство разрабатывало законодательные нормы, которые установили бы единое время продажи таких продукции — с 9 до 23 часов.

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения поместила Белоруссию на 27-ю строчку рейтинга самых пьющих стран. В 2016 году страна была на втором месте в списке.