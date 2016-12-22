После обысков в УМВД по Екатеринбургу арестовали начальника отдела

Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина арестовали на два месяца, сообщил РБК его адвокат Сергей Колосовский.

«Вся эта история завязана на генерала [Владимира] Романюка (экс-замглавы управления МВД по Свердловской области. — РБК), что якобы он отдал какое-то указание Воронину, связанное с игорным бизнесом, а Воронин его выполнил. Воронина арестовали зря. Изначально ситуация надуманная», — отметил адвокат.

В среду, 3 октября, сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в здании регионального управления МВД по Екатеринбургу. Источник РБК в центральном аппарате МВД сообщил, что следственные действия связаны с вымогательством крупной суммы денег у директора букмекерской конторы. Эту информацию подтвердил также собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

Тогда же издание E1.ru со ссылкой на источник рассказало, что обыск проводили в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Позже собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании Воронина, но в региональном управлении МВД эту информацию опровергли.

По данным Znak.com, Романюк был задержан в Москве 3 октября. Его обвинили в получении взятки в размере 1 млн руб., после чего отправили в Екатеринбург, где ему изберут меру пресечения.