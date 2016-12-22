Силовики пришли с обысками в управление МВД по Екатеринбургу

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области проводят оперативные мероприятия в здании управления МВД по Екатеринбургу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.
«С раннего утра проводим оперативные мероприятия на ул. Фрунзе, 74», — сказал представитель спецслужбы.
Глава пресс-службы городского УМВД Валерий Горелых подтвердил РБК, что в здании ведомства работают сотрудники регионального УФСБ и следователи окружного СКР. «Речь идет об обыске. Он идет не в кабинете начальника УМВД по Екатеринбургу и не в кабинетах его заместителей, а у одного из руководителей оперативного подразделения с 6:30 мск», — сказал Горелых.
По словам источника издания E1.ru, ФСБ работает в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Горелых подчеркнул, что обыски проходят в рамках возбужденного ранее уголовного дела, которое пока остается без фигурантов.
В январе 2018 года силовики задержали с поличным следователя УМВД Екатеринбурга. По данным E1.ru, следователь вместе с начальником отдела по борьбе с коррупцией еще в феврале—апреле 2017 года вымогал взятку в 2 млн руб. у предпринимателя за прекращение проверки.
При передаче первой части взятки в 1 млн руб. был задержан посредник, который пошел на сделку со следствием и рассказал о своих сообщниках. Начальник отдела скрылся за границей, против следователя завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере).