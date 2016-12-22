В МВД опровергли задержания должностных лиц после обыска в Екатеринбурге

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Екатеринбургу не был задержан после обыска, заявил представитель подразделения Валерий Горелых. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это не соответствующая действительности информация, это фейковая новость», — сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина.

Утром 3 октября РБК стало известно, что ФСБ совместно с СКР провели обыски в здании управления МВД по Екатеринбургу. Следственные действия прошли в кабинете одного из руководителей оперативного подразделения управления. В пресс-службе регионального управления ФСБ подчеркнули, что обыски проводились в рамках уголовного дела, в котором пока нет фигурантов. Как выяснил РБК, дело связано с вымогательством крупной суммы у директора букмекерской конторы. Местное издания E1.ru со ссылкой на источник утверждало, что обыски проводились в отделе экономической безопасности.

