Москалькова заявила о прекращении спекуляций вокруг состояния Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в разговоре с РБК подчеркнула, что решение о прекращении голодовки принято украинским режиссером Олегом Сенцовым самостоятельно.

«Ему назначено специальное питание для выхода из голодовки. У него ухудшения здоровья нет. Я положительно отношусь [к решению Сенцова], я неоднократно обращалась к Олегу прекратить голодовку, есть и другие эффективные методы выражения своей позиции. Не будет повода для спекуляций», — заявила она.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что Сенцов, отбывающий наказание в российской тюрьме, прекратил голодовку, которая продолжалась с 14 мая. За это время режиссер потерял 12 кг. Он добавил, что пока Сенцов принимает диетическую пищу, так как большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья.

Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму, в 2015-м его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. В мае режиссер объявил голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России. В середине августа Сенцов называл свое состояние предкритическим, а его сестра говорила, что «все катастрофически плохо».