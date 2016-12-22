В России заявили о «сворованных» американцами разработках С-300

Американские конструкторы своровали разработки специалистов из России, поэтому с российскими системами С-300 могут конкурировать американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» заявил экс-генеральный директор Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли.

По его словам, в то время, как российские военные разрабатывали комплексы ПВО С-400, американцы «подсуетились» и «украли» разработки наших инженеров, в результате чего военные из США смогли успешно создать комплексы Patriot.

«Потому что пока мы делали С-400, американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», — заявил Ашурбейли.

При этом он отметил, что в мире пока никакие системы не могут составить конкуренцию российским ПВО С-400 и С-500.​

Кроме того, Ашурбейли прокомментировал инцидент со сбитым в Сирии российским военным самолетом Ил-20. По его мнению, если бы у Сирии имелись комплексы С-300, то этой трагедии не случилось бы. «При наличии у сирийцев С-300, если бы мы их поставили в Сирию 2013 году (а мы отказались по большой просьбе Тель-Авива), то F-16 не могли бы так просто подлететь», — считает он.

Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем, в тот момент он возвращался на авиабазу Хмеймим. В результате падения самолета погибли 15 военнослужащих. По данным Минобороны России, самолет был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия.

Спустя несколько дней после этого происшествия министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Москва поставит Дамаску системы С-300. В начале октября глава российского Минобороны отчитался о поставках этих систем ПВО сирийским правительственным войскам.