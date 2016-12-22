Минобороны показало кадры поставки С-300 в Сирию

На кадрах видно, что комплексы были доставлены в Сирию на самолете Ан-124-100, выгрузка происходит в темное время суток. Ранее Вашингтон заявил, что у него нет подтверждений данным о поставах российских С-300 в Сирию

ЗРК С-300 на полигоне Ашулук, 2016 год (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Министерство обороны России обнародовало видеозапись, на которой видно, как происходит выгрузка доставленных в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Кадры российского оборонного ведомства показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что комплексы выгружают из самолета Ан-124-100 «Руслан», выгрузка происходит в темное время суток.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении поставок С-300 в Сирию. В Госдепартаменте США заявили, что в курсе данных сообщений, но подтверждений им у Вашингтона пока нет. С заявлением выступала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

«Я видела эти сообщения. Но я не могу подтвердить, так ли это», — сказала Нойерт в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления российской стороны о свершившихся поставках С-300 в Сирию. Она добавила, что надеется на то, что поставка не состоялась. В противном случае, по ее словам, это «было бы серьезной эскалацией проблемы и той напряженности, которая сейчас происходит в Сирии».

Россия объявила о планах поставить в Сирию ЗРК С-300 после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам F-16.​ По версии российского Минобороны, израильские F-16 намеренно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня. Глава ведомства Сергей Шойгу, анонсируя поставки, ранее объяснил, что данный шаг должен будет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».