Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранцев за шпионаж

Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранных граждан в связи с подозрениями в шпионаже. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика.

При этом он не уточнил, гражданами какой страны они являются. Вакульчик также заявил, что в Минске рассматривают вопрос о помиловании украинца Павла Шаройко, обвиненного в шпионаже.

О задержании собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко в Белоруссии стало известно в ноябре 2017 года. После этого КГБ Белоруссии объявил о раскрытии сети агентов, угрожавших безопасности страны. В Минске заявили, что Шаройко проходил службу в главном управлении разведки Минобороны Украины, против него возбудили уголовное дело по ст. 358 УК (шпионаж). В мае стало известно, что Шаройко получил более восьми лет лишения свободы.

Задержание Шаройко спровоцировало дипломатический конфликт между Минском и Киевом, в ходе которого стороны выслали ряд дипломатов.