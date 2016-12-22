Киев рассказал о службе задержанного в Минске «шпиона» в разведке Украины

В Минобороны Украины заявили, что информация Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к ведению разведывательной деятельности в Белоруссии не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Минобороны отмечают, что Шаройко проходил службу в главном управлении разведки Минобороны Украины в должности начальника пресс-службы. «В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После Шаройко работал по ранее приобретенной специальности — журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь», — уточнили в ведомстве.
В понедельник, 20 ноября, КГБ Белоруссии объявил о раскрытии агентурной сети, которой руководил кадровый сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Шаройко. Утверждалось, что в Белоруссии он создал агентурную сеть из местных жителей, которые за вознаграждение «выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».
Представитель белорусской спецслужбы заметил, что следствие получило убедительные доказательства противоправной деятельности Шаройко, «наносящей вред национальной безопасности» государства, а сам он признал, что является полковником украинской военной разведки.
В отношении Шаройко КГБ завел уголовное дело по ст. 358 УК Республики Беларусь (шпионаж), он взят под стражу. Также утверждалось, что курировавший его работу сотрудник ГУР Министерства обороны Украины, действовавший под прикрытием должности советника посольства, был объявлен персоной нон-грата.
17 ноября гендиректор Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил о задержании правоохранительными органами Белоруссии собкора украинского радио Павла Шаройко в Минске. До этого в течение двух недель редакции не удавалось связаться с журналистом и его родственниками.