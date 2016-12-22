Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,64 59,28 EUR Нал. 70,22 69,58 USD Бирж. 59,35 +0,27 EUR Бирж. 69,60 -0,05 USD ЦБ. 59,27 -0,36 EUR ЦБ. 69,67 -0,69 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 8200,80 +183,86 ММВБ 2130,39 -0,07% РТС 1128,72 -0,33% Brent 62,14 -0,92% DJIA 23427,79 +0,30% Nasdaq 6787,87 +0,07% FTSE 7389,46 +0,12%
Киев рассказал о службе задержанного в Минске «шпиона» в разведке Украины
Лента новостей
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке 23:01, Политика Reuters сообщил о старении политической элиты в России 22:57, Политика Партнер Ксении Собчак по ресторанному бизнесу подал в суд на Ginza 22:36, Бизнес В Белоруссии россиянин захватил заложников в банке 22:27, Общество Греф назвал сроки введения обслуживания в Сбербанке без паспортов 22:14, Финансы При взрыве на косметической фабрике в США пострадали десятки человек 22:08, Общество В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова школьника в бундестаге 21:59, Общество Двукратный олимпийский чемпион Воевода присоединился к Putin Team 21:51, Общество АЛРОСА заявила о готовности продать газовые активы ниже балансовой цены 21:45, Бизнес Счет в столбик: как семья полковника Захарченко хранила и берегла «клады» 21:43, Общество МВД проверит сообщения о напавших в Петербурге с криками «ФСБ!» бандитах 21:36, Общество Прокурор назвал даты отъезда из России матери и сестры Захарченко 21:23, Общество К чему приведет провал переговоров о создании коалиции в Германии 21:14, Политика В Петербурге прошли обыски у бывшего ректора Аграрного университета 21:12, Общество В Ельцин-центре ответили на сообщения об интересе ФСБ к сделке музея 20:56, Общество Венгерская MOL пожаловалась на качество российской нефти 20:39, Бизнес При взрыве на металлургическом заводе в Бельгии погиб один человек 20:38, Общество Меркель заявила об отсутствии причин для своей отставки 20:35, Политика В Петербурге выделят 250 млн руб. на перенос медиацентра «Зенит Арены» 20:23, Бизнес Россия запретила крупнейшему импортеру поставки свинины и говядины 20:17, Бизнес Путин призвал учесть возможность сдерживания угроз в программе вооружений 20:13, Политика IIHF пригрозила КХЛ санкциями за запрет на участие игроков в Олимпиаде 20:11, Спорт Киев рассказал о службе задержанного в Минске «шпиона» в разведке Украины 20:08, Политика Тиньков продаст акции своего банка на $236 млн 19:58, Финансы Экологи пожаловались Чайке на проект очистки Байкала на 5,9 млрд руб. 19:54, Бизнес МИД России сообщил об обстреле российского посольства в Дамаске 19:44, Политика Глава Нового Уренгоя отреагировал на выступление гимназиста в бундестаге 19:37, Общество Девелоперская компания ВТБ решила уйти с Лондонской биржи 19:35, Бизнес
Киев рассказал о службе задержанного в Минске «шпиона» в разведке Украины
Политика, 20:08
0
Киев рассказал о службе задержанного в Минске «шпиона» в разведке Украины

В Минобороны Украины заявили, что информация Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к ведению разведывательной деятельности в Белоруссии не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минобороны отмечают, что Шаройко проходил службу в главном управлении разведки Минобороны Украины в должности начальника пресс-службы. «В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После Шаройко работал по ранее приобретенной специальности — журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь», — уточнили в ведомстве.

КГБ Белоруссии объявил о раскрытии созданной украинцем шпионской сети
Политика

В понедельник, 20 ноября, КГБ Белоруссии объявил о раскрытии агентурной сети, которой руководил кадровый сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Шаройко. Утверждалось, что в Белоруссии он создал агентурную сеть из местных жителей, которые за вознаграждение «выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

Представитель белорусской спецслужбы заметил, что следствие получило ​убедительные доказательства противоправной деятельности Шаройко, «наносящей вред национальной безопасности» государства, а сам он признал, что является полковником украинской военной разведки.

В отношении Шаройко КГБ завел уголовное дело по ст. 358 УК Республики Беларусь (шпионаж), он взят под стражу. Также утверждалось, что курировавший его работу сотрудник ГУР Министерства обороны Украины, действовавший под прикрытием должности советника посольства, был объявлен персоной нон-грата.

17 ноября гендиректор Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил о задержании правоохранительными органами Белоруссии собкора украинского радио Павла Шаройко в Минске. До этого в течение двух недель редакции не удавалось связаться с журналистом и его родственниками.​

Теги: Украина , шпионаж , Белоруссия
Главное
Россия запретила крупнейшему импортеру поставки свинины и говядины Бизнес
Материалы по теме
КГБ Белоруссии объявил о раскрытии созданной украинцем шпионской сети Политика
В Белоруссии задержали корреспондента Украинского радио Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку