Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,92 59,38 EUR Нал. 70,68 70,04 USD Бирж. 59,49 -0,19 EUR Бирж. 70,19 -0,06 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 7825,83 -12,10 ММВБ 2136,45 +0,18% РТС 1131,45 +0,44% Brent 62,00 +1,03% DJIA 23458,36 +0,80% Nasdaq 6793,29 +1,30% FTSE 7385,67 -0,02%
В Белоруссии задержали корреспондента Украинского радио
Лента новостей
Россия и Китай проведут учения на случай ударов баллистическими ракетами 14:23, Общество Госдеп раскрыл статистику отказа россиянам в американских визах 14:16, Политика В Румынии прекратили уголовное дело против «дочки» ЛУКОЙЛа 14:13, Бизнес Лавров обвинил постпреда США при ООН в фейковой дипломатии 14:13, Политика В РПЦ опровергли информацию о жалобе епископа Тихона на Серебренникова 14:06, Общество В Париже задержали 35 человек по делу Vory v Zakone 13:59, Общество Крупнейший производитель лосося купит долю в заводе «Три ручья» 13:58, Бизнес В продажу пообещали выпустить новую партию дешевых билетов на ЧМ-2018 13:57, Общество Курс биткоина впервые превысил $8000 13:50, Деньги В Белоруссии задержали корреспондента Украинского радио 13:46, Общество Мугабе впервые после отстранения от власти появился на публике 13:20, Политика ВГТРК не будет показывать Олимпиаду-2018 при отстранении сборной России 13:14, Общество Дизайнер, программист, юрист, бухгалтер, курьер: где искать фрилансеров 13:12, Спецпроект РБК PINK Не только золото: какие часы следует покупать на аукционе 13:09, РБК и Phillips Россияне рассказали ВЦИОМу о недовольстве системой здравоохранения 12:51, Общество В сервисе продажи билетов РЖД произошел сбой 12:50, Общество Воровавшего кур в Абхазии леопарда вернули в Сочи 12:49, Общество Московский «Арарат» расторг контракт с Романом Павлюченко после конфликта 12:48, Спорт Против генпрокурора Украины завели дело из-за «незаконного обогащения» 12:43, Политика Невозможное признание: почему Россия и WADA оказались в патовой ситуации 12:41, Мнение Россия и мир празднуют 10-ю Всемирную неделю предпринимательства 12:35, Пресс-релизы Парк Горького объяснил наличие 13 млн руб. на елку у главного входа 12:35, Общество Скворцова назвала выживаемость детей с онкологией в России лучшей в мире 12:28, Общество Джордж Клуни снимет сериал по роману «Уловка-22» 12:25, Общество ФИФА назвала имена ведущих церемонии финальной жеребьевки ЧМ-2018 12:23, Общество Теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за сооснователя Reddit 12:20, Спорт Васильева пообещала вернуть программу образовательных кредитов 12:14, Общество Впервые в истории на зимней Олимпиаде выступят африканские бобслеисты 11:56, Спорт
В Белоруссии задержали корреспондента Украинского радио
Общество, 13:46
0
В Белоруссии задержали корреспондента Украинского радио

В Белоруссии задержали собкора Украинского радио Павла Шаройко. Об этом в Facebook сообщил гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

«По нашей собственной неофициальной информации в Белоруссии ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», — написал он, подчеркнув, что посольство Белоруссии пока не дало официальный ответ на запрос.

В МИД Белоруссии не стали комментировать данную информацию, сообщает телеканал «112 Украина». «Мы можем подтвердить, что Шаройко аккредитован в качестве иностранного журналиста, но пока мы эту информацию (о задержании. — РБК) не комментируем», — сказал пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик.

В свою очередь генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин заявил об аресте Шаройко. По его словам, в течение двух недель редакции не удавалось связаться с корреспондентом и его родственниками. Также без ответа остались направленные ему электронные письма.

Теги: Украина , Белоруссия , задержание , корреспондент
Главное
ВГТРК не будет показывать Олимпиаду-2018 при отстранении сборной России Общество
Материалы по теме
Украинский журналист задержан за призыв уклоняться от мобилизации Политика
В Польше признали законной высылку журналиста МИА «Россия сегодня» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку