В Белоруссии задержали корреспондента Украинского радио

В Белоруссии задержали собкора Украинского радио Павла Шаройко. Об этом в Facebook сообщил гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

«По нашей собственной неофициальной информации в Белоруссии ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», — написал он, подчеркнув, что посольство Белоруссии пока не дало официальный ответ на запрос.

В МИД Белоруссии не стали комментировать данную информацию, сообщает телеканал «112 Украина». «Мы можем подтвердить, что Шаройко аккредитован в качестве иностранного журналиста, но пока мы эту информацию (о задержании. — РБК) не комментируем», — сказал пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик.

В свою очередь генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин заявил об аресте Шаройко. По его словам, в течение двух недель редакции не удавалось связаться с корреспондентом и его родственниками. Также без ответа остались направленные ему электронные письма.