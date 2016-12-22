Напавшему на кандидата в президенты Бразилии предъявили обвинение

Суд в Бразилии предъявил обвинение 40-летнему Аделио Биспо де Оливейре, который напал с ножом на кандидата в президенты Жаира Болсонару. Об этом сообщает Globo.

Следствие считает, что мужчина покушался на жизнь кандидата в президенты из-за несогласия с его политическими взглядами, поэтому он хотел исключить его участие в предвыборной гонке. Оливейре грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы, срок заключения может быть увеличен вдвое из-за нанесения тяжкого вреда Болсонару.

Оливейра ранил кандидата в президенты ножом в живот 5 сентября во время встречи Болсонару со своими сторонниками в городе Жуис-ди-Фора на востоке Бразилии. Полиция задержала нападавшего на месте. Позднее Оливейра пояснил, что покушался на жизнь Болсонару «по приказу Бога».

После ранения Болсонару был госпитализирован, он перенес две операции, позднее у него обнаружили бактериальную инфекцию. Политик также не смог принять участие в теледебатах перед первым туром выборов по состоянию здоровья.

Выборы президента Бразилии состоятся 7 октября, за кресло главы государства борются 13 кандидатов.