Раненому кандидату в президенты Бразилии сделали еще одну операцию

Кандидата в президенты от Социал-либеральной партии Бразилии Жаира Болсонару, на которого было совершено покушение, направили на новую операцию, сообщает телеканал Globo со ссылкой на медиков.

Политик, проходящий лечение в больнице Сан-Паулу после нападения, пожаловался на тошноту и другие недомогания после операции. В итоге врачи обнаружили у Болсонару непроходимость кишечника, что случается при тяжелых травмах. Для ее устранения была проведена экстренная операция, длившаяся около часа. Жизни политика ничто не угрожает.

Покушение на Болсонару было совершено 5 сентября во время его встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на востоке страны. На него напал мужчина и ранил ножом в живот. Нападавший вскоре был задержан.

Выборы главы государства в Бразилии пройдут 7 октября 2018 года. Болсонару — лидер симпатий электората по данным опросов (за него готовы проголосовать 22% избирателей). Всего зарегистрированы 13 кандидатов. В голосовании от Партии трудящихся попытался поучаствовать экс-президент страны Лула де Силва, осужденный за коррупцию и ныне находящийся под арестом, однако Верховный избирательный суд Бразилии отверг его кандидатуру. В итоге партия выдвинула другого кандидата — Фернандо Аддада.