Раненый кандидат в президенты Бразилии не примет участия в теледебатах

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, на которого было совершено покушение, заявил, что не сможет принять участие в теледебатах перед первым туром выборов. Об этом пишет газета Folha de Sao Paulo.

«Я строго следую предписаниям медиков, у меня нет возможности выйти на улицу или принять участие в теледебатах перед первым туром [выборов]», — заявил Болсонару. «Думаю, что меня выпишут в ближайшие дни, но я все еще принимаю много антибиотиков», — отметил политик.

Мужчина с ножом ранил Болсонару в живот 5 сентября, во время встречи кандидата с избирателями в городе Жуис-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии. Нападавшего задержала полиция, им оказался 40-летний Аделио Биспо де Оливейра. По его словам, он напал на Болсонару «по приказу Бога», отмечает газета El Nacional. После покушения кандидат в президенты перенес две операции.

Выборы главы государства в Бразилии состоятся 7 октября. По данным опросов, Болсонару является лидером предвыборной гонки, за него готовы проголосовать 22% избирателей. Всего в выборах принимают участие 13 кандидатов.