У раненого кандидата в президенты Бразилии обнаружили инфекцию

У кандидата на пост президента Бразилии Жаира Болсонару, пережившего покушение, обнаружили бактериальную инфекцию, его выпишут из больницы позднее, чем предполагалось. Об этом сообщает O Globo.

Болсонару должны были выписать 28 сентября, но врачи решили оставить его в медицинском учреждении еще на несколько дней, чтобы продолжить лечение антибиотиками. Инфекцию диагностировали после изъятия катетера. Болсонару должны были доставить в Рио-де-Жанейро в пятницу из больницы в Сан-Пулу, где он провел более 20 дней.

Мужчина с ножом напал на Болсонару и ранил его в живот 5 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора в штате Минас-Жейрас на востоке Бразилии. Полицейские задержали нападавшего, им оказался 40-летний Аделио Биспо де Оливейра.

Как сообщала газета El Nacional, он атаковал Болсонару «по приказу Бога». После покушения кандидату в президенты провели две операции. Из-за полученного ранения Болсонару заявил, что не сможет принять участие в теледебатах перед первым туром выборов.

Президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября, в них участвуют 13 кандидатов.