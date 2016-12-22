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Порошенко предложил ввести ответственность за отрицание голодомора
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Порошенко предложил ввести ответственность за отрицание голодомора
Общество, 19:40
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Порошенко предложил ввести ответственность за отрицание голодомора

Президент Украины Петр Порошенко предложил принять закон об ответственности за непризнание массового голода на территории Украинской ССР геноцидом украинского народа и за отрицание холокоста. Об этом он заявил во время мероприятий по чествованию памяти жертв голодоморов, сообщает телеканал «112 Украина».

«Не признавать голодомор так же аморально, как и отрицать холокост. И, я думаю, пора нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий», — сказал он. О каком именно виде ответственности идет речь украинский президент не уточнил.

Это нужно для того, чтобы будущие поколения «придерживались закона Украины о признании голодомора геноцидом украинского народа», отметил Порошенко. «Они должны понимать, что это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный голодомор, — сказал он — более того, геноцид по всем признакам, которые определены в Конвенции ООН 19 декабря 1948 года».

Хотелось бы, чтобы «в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом или хотя бы покаялась за него», — добавил украинский лидер. Россия «сама себя записала в правоприемницы Советского Союза, и поэтому, хочет этого или нет, взяла на себя не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима», считает он. «К сожалению, эти преступления они [российские власти] пока оправдывают», — заключил Порошенко.

Теги: Петр Порошенко , Голодомор
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