В СовФеде назвали слова Порошенко о голодоморе «иезуитской логикой»

Предложение президента Украины Петра Порошенко ​принять закон об ответственности за непризнание голодомора на территории Украинской ССР геноцидом украинского народа и отрицание холокоста является проявлением «иезуитской логики». Об этом заявил ​в интервью RT член Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Член СовФеда отметил, что от голодомора пострадал весь народ СССР, а голод случился по «ряду и внешних, и внутренних факторов». «Но говорить, что Россия провоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально», — пояснил он.

«Лучше бы Порошенко четко высказался по неонацизму, который сейчас, к сожалению, проявляется на Украине. Пусть разбирается с более глобальными вопросами, поскольку при такой политике, которую он сейчас проводит, я не исключаю, что жизнь на Украине станет очень тяжелой», — добавил сенатор.

Накануне украинский лидер заявил, что непризнание голодомора так же аморально, как и отрицать холокост. Порошенко заявил, что хорошо бы, если бы российская новая элита признала голодомор геноцидом или хотя бы покаялась за него. Политик добавил, что это был «не просто искусственный голод, а тщательно спланированный голодомор... геноцид по всем признакам, которые определены в Конвенции ООН 19 декабря 1948 года». Президент Украины отметил, что так как Россия «сама себя записала в правоприемницы Советского Союза», она должна взять на себя не только «активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима».

В 2014 году Валентин Наливайченко, возглавлявший тогда Службу безопасности Украины (СБУ) уже предлагал ввести уголовную ответственность за отрицание голодомора. В качестве примера он привел Израиль, где наказывается отрицание холокоста.