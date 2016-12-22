В Пентагоне пообещали ответить на нарушение Россией ДРСМД

Если Россия не вернется к выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), США могут ответить на дипломатическом и военном уровне. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на встрече министров обороны стран НАТО, передает Reuters.

По его словам, США уверены, что Россия разрабатывает системы запуска ракет в нарушение ДРСМД. Данные ракеты смогут позволить Москве быстро нанести ядерный удар по странам Европы, уточнил Мэттис.

«Нынешняя ситуация с вопиющим нарушением Россией этого соглашения, недопустима», — отметил глава Пентагона.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что России необходимо прекратить разработку вооружения, нарушающего положения ДРСМД, и предупредила, что Вашингтон рассмотрит возможность «уничтожения» подобных ракет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ сказала, что считает слова Хатчинсон «опасными и деструктивными».

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был заключен в 1987 году. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении установленных в этом документе соглашений. Так, в 2017 году президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в желании ликвидировать договор. Он заявил, что Вашингтон использует для тестирования своих систем ПВО ракеты, которые сходны с запрещенным по ДРСМД.

В мае президент США Дональд Трамп поручил подготовить пакет санкций против России из-за нарушения договора, которыми в Белом доме считают испытания комплекса 9М729 (SSC-8). В 2017 году Захарова говорила, что данная ракета соответствует нормам договора.