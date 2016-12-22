МИД ответил на заявления США о готовности уничтожать российские ракеты

В МИДе считают опасным заявление Вашингтона о готовности уничтожать российские ракеты, сказала Захарова. По ее словам, «развернутый ответ» на это заявление вскоре дадут российские военные эксперты

Мария Захарова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В МИДе считают агрессивными и опасными заявления постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о готовности «уничтожать» российские ракеты, параметры которых предположительно нарушают положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?» — сказала Захарова. «Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики», — отметила она.

Официальный представитель МИДа также сообщила, что «развернутый ответ» на заявление постпреда США при ООН вскоре дадут российские военные эксперты.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон призвала Россию прекратить разработку вооружения, нарушающего параметры Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, в Вашингтоне считают, что под параметры соглашения попадает система типа 9М729.

Хатчисон также заявила, что в противном случае США рассмотрят вопрос об «уничтожении» таких ракет. «Среди контрмер [на которые готовы пойти США] будет уничтожение ракет, которые разрабатывает Россия в нарушение договора», — отметила она.

Москва и Вашингтон ранее неоднократно обвиняли друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заключенного еще в 1987 году. Тогда СССР и США договорились отказаться от производства, испытания и развертывания баллистических и крылатых ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

В частности, в декабре 2017 года Владимир Путин обвинил США в стремлении ликвидировать это соглашение. По его словам, Вашингтон применяет для тестирования собственных систем ПВО ракеты, параметры которых идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. «Они уже есть и используются. Их производство в США может свидетельствовать о разработке запрещенных Договором о РСМД технологиях», — заявил тогда Путин.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отдал поручение подготовить пакет санкций против России за нарушение ДРСМД. Вашингтон считает, что к запрещенным соглашением ракетам относится комплекс 9M729 (SSC-8), который испытывает Россия. Москва возможность применять эту систему на запрещенные ДРСМД расстояния отрицала.