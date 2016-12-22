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Коновалов подал в суд из-за переноса второго тура выборов главы Хакасии
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Коновалов подал в суд из-за переноса второго тура выборов главы Хакасии
Вторые туры — 2018, 18:16
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Коновалов подал в суд из-за переноса второго тура выборов главы Хакасии

Член совета депутатов Абакана и кандидат от КПРФ на должность главы Хакасии Валентин Коновалов заявил, что считает незаконной отмену второго тура голосования в регионе, назначенного на 7 октября. Он подал соответствующий иск в Верховный суд республики и сообщил об этом на своей странице во «ВКонтакте».

Коновалов пояснил, что основанием для иска стал тот факт, что его конкурент — Андрей Филягин («Справедливая Россия») снял свою кандидатуру с выборов 2 октября, за пять дней до голосования.

Кандидат от КПРФ подчеркнул, что в заявлении Филягина не были указаны обстоятельства принятия такого решения. Коновалов добавил, что требует у суда признать отмену второго тура незаконной и провести голосование в воскресенье, 7 октября. При этом в выборах, по словам кандидата от КПРФ, должны участвовать он и Филягин.

Первый тур выборов главы Хакасии прошел 9 сентября, по его итогам победителя выявить не удалось, во второй вышли занимавший пост губернатора Виктор Зимин и Коновалов. Позже Зимин отказался от участия в голосовании и соперником кандидата от КПРФ стал Филягин.

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Однако 2 октября Филягин отказался от участия в выборах, в результате проведение второго тура перенесли на 21 октября, а соперником Коновалова стал представитель Партии роста Александр Мяхар.

Накануне, 3 октября, президент России Владимир Путин попросил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева в течение месяца поработать главой Хакасии, чтобы, в частности, провести «чистые, открытые и в полном смысле отвечающие законам выборы».

Теги: Хакасия , Выборы губернатора
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