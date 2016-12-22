Три человека погибли при падении летевшего в Плёс вертолета

В результате падения вертолета в районе деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области погибли три человека, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению принадлежности вертолета и личностей погибших граждан.
Источник «Интерфакс» в оперативном штабе на месте ЧС подтвердил информации о гибели трех человек. По его словам, крушение потерпел вертолет AS-350.
«Частный вертолет выполнял полет по маршруту Heliport Москва — Плёс <...> Обнаружены обломки и тела троих погибших», — заявил он.
Информация о падении вертолета в Костромской области поступила вечером 3 октября. Данные о модели вертолета и погибших на тот момент не сообщались.