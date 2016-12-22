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Песков прокомментировал информацию об обмене Сенцова на Ярошенко и Бутину
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Песков прокомментировал информацию об обмене Сенцова на Ярошенко и Бутину
Политика, 12:33
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Песков прокомментировал информацию об обмене Сенцова на Ярошенко и Бутину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о предложении Москвы обменять ​осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, и арестованную Марию Бутину. Об этом сообщил корреспондент РБК.

«Не мог бы подтвердить ничего. Не знаю, откуда взялась информация», — сказал Песков.

В воскресенье, 30 сентября, «Новая газета» со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщала, что обмен Сенцова на Бутину, Ярошенко и Бута является главным условием для возвращения украинского режиссера на свою родину. По словам собеседника издания, Москва готова обсудить этот вопрос напрямую с Вашингтоном, не включая Киев в переговорный процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя изданию эту информацию, сказала, что «не в курсе» таких планов.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. В мае он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных, находящихся в России. В начале августа сестра режиссера Наталья Каплан говорила, что его состояние «катастрофическое».

Россиянин Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, спустя два года его экстрадировали в США. Он был признан виновным в попытке продать оружие террористической группировке FARC в Колумбии, которое могло быть использовано против американских военных. Россиянин был приговорен к 25 годам тюрьмы.

Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии и экстрадирован в США. В Соединенных Штатах его обвинили в контрабанде наркотиков и назначили наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Россиянка Мария Бутина была задержана в США в июле за деятельность в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. 

Теги: Дмитрий Песков , Константин Ярошенко , обмен
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