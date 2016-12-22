В Госдепе ответили на идею обменять Сенцова на Бутину и Ярошенко

В Госдепартаменте США заявили, что расценили бы как неуважение к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона любую «бессмысленную попытку» России использовать «незаконное задержание» украинского режиссера Олега Сенцова в переговорах. Такой комментарий в Госдепе сделали после появления версии о том, что Сенцова могут обменять на находящихся под стражей в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину, передает Русская служба Би-би-си.

«Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона», — приводит издание заявление Госдепа.

В ведомстве подчеркнули, что считают необоснованными обвинения в подготовке теракта в отношении Сенцова и назвали их «циничной местью» за позицию режиссера «по поводу российской оккупации Крыма».

В Госдепе добавили, что Сенцову «насильно» выдали гражданство России, после чего суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В воскресенье, 30 сентября, «Новая газета» со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Москвой и Киевом, писала, что главным условием для возвращения Сенцова на Украину является его обмен на задержанную в США россиянку Марию Бутину, а также осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко. При этом Россия готова обсудить этот вопрос с США напрямую, без привлечения Украины к переговорам, говорил собеседник газеты.

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила, что ей неизвестно о таких планах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может подтвердить информацию об обмене. «Не мог бы подтвердить ничего. Не знаю, откуда взялась информация», — сообщил он.





Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима в 2015 году. В мае он объявил голодовку, потребовав выпустить всех находящихся в России украинских политзаключенных. Его сестра, Наталья Каплан в августе сообщила, что состояние режиссера «катастрофическое».

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008-ом и позже экстрадировали в США, где признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC. Суд назначил ему наказание в виде 25 лет тюрьмы.

Россиянина Константина Ярошенко задержали в 2010-ом в Либерии и экстрадировали в США. Там его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Марию Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют в работе в качестве иностранного агента без соответствующей лицензии.